Réforme des retraites : la CGT Pétrole appelle à la grève

La CGT Pétrole se mobilise et appelle à l’arrêt du raffinage « si nécessaire » en février, après l’annonce de la réforme des retraites, ce mardi soir.



Les syndicats CGT de la branche pétrole ont appelé à plusieurs mouvements de grève les 19 et 26 janvier ainsi que le 6 février avec « si nécessaire, l’arrêt des installations de raffinage », selon un communiqué diffusé ce jeudi.



L’appel entraînera des « baisses de débit » et « l’arrêt des expéditions ». Le mouvement doit débuter par un premier arrêt du travail de 24h le 19 janvier, jour de la mobilisation nationale interprofessionnelle. Pour le 26 janvier, la CGT appelle à 48h de grève, puis à 72h le 6 février.