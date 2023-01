Réforme des retraites : les perturbations à Lyon

A peine 1 TER sur 10 et 1 TGV 3 sur l’axe sud-est ce jeudi, les prévisions de trafic sont tombées pour ce premier jour de mobilisation contre la réforme des retraites.



Situation également très perturbée dans les TCL (vous retrouvez les perturbations ici) et dans les écoles avec 75 % des enseignants qui devraient être en grève dans le Rhône dans le 1er degré.

Un service minimum d’accueil sera mis en place par la Ville. Un accueil qui concerne les élèves des écoles dont au moins 25 % des enseignants sont déclarés grévistes. Les enfants seront pris en charge de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 15 à 16 h 45.



A Lyon, la cantine ne sera pas assurée dans 154 écoles, 31 mettent en place un accueil pique-nique.