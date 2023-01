Réforme des retraites : les syndicats appellent à de nouvelles actions et initiatives

Toujours dans un but de protestation contre la réforme des retraites, les syndicats ont appelé à multiplier les actions et initiatives d’ici au 31 janvier de partout sur le territoire français. Alors que plus d’un million de personnes s’étaient mobilisées le 19 janvier dernier, un mouvement aussi massif est espéré le 31 janvier pour montrer le mécontentement contre ce recul de l’âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.