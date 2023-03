Réforme des retraites : un sixième acte à Lyon

Ce mardi, les manifestants se sont rassemblés pour la sixième fois dans les rues de toute la France, pour protester contre la réforme des retraites. À Lyon, entre 25 000 et 50 000 personnes ont défilé dans les rues selon les chiffres de la préfecture et de la CGT. Il s’agit de la manifestation la plus importante depuis le début du mouvement. 31 % des enseignants ont fait grève ce mardi dans l’académie de Lyon.

L’intersyndicale avait appelé à une forte mobilisation ces dernières semaines, et voulait « mettre la France à l’arrêt », pour « une journée noire ».

Comme pour les actes précédents, les manifestants se sont regroupés au niveau de la Manufacture des Tabacs (Lyon 8e) et ont évolué vers la place Bellecour (Lyon 2e), en passant par le cours Gambetta.

Heurts à Bellecour

Comparée aux derniers mouvements, cette manifestation s’est avérée plus violente. Des individus entièrement vêtus de noir ont détruit des vitrines de banques et de boites d’intérim, ainsi que des panneaux publicitaires à Saxe Gambetta. Une fois le cortège arrivé à Bellecour, les tensions se sont faites plus importantes. Les CRS ont répliqués avec des tirs de lacrymogène et des canons à eau.

Du côté des perturbations, plusieurs lycées et universités étaient inaccessibles aujourd’hui. Les expéditions à la raffinerie de Feyzin et la centrale hydroélectrique de Villeurbanne ont été mises à l’arrêt.