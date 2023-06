Région Auvergne Rhône-Alpes : ouverture à la concurrence du réseau TER

« L’ouverture à la concurrence que nous impose la loi ne s’improvise pas ! et nous avons le devoir d’être prêts pour que nos voyageurs disposent toujours d’un service de transports performant » ce sont les mots de Frédéric Aguilera, Vice-président délégué aux Transports de la Région Auvergne Rhône-Alpes, à propos du développement des réseaux TER. Fin 2033, l’ouverture à la concurrence du réseau TER devra être obligatoirement mise en œuvre au sein de la région Auvergne Rhône-Alpes. Face à cette nouvelle réglementation, la Région souhaiter préserver la qualité du service des voyageurs.



La future constitution des réseaux RER a fait le choix de séparer le réseau régional en cinq lots géographiques :

– lot Auvergne

– lot Étoiles de Chambéry et de Grenoble

– lot étoile de Savoie et transfrontalier

– lot étoile ferroviaire lyonnaise (dont la ligne Lyon – Saint-Etienne)

– lot relations longues distances régionales

L’ensemble de ces zones géographiques ont pour but d’être desservies avec la même qualité de service. Ils vont voir leurs périmètres définis à travers un cahier des charges avec pour principaux enjeux la gestion des gares, des infrastructures ou encore la cohérence de l’exploitation.

S’ajoute à ce dispositif, la procédure de « transfert des biens » de la SNCF vers la Région afin de garantir l’égalité entre les candidats.