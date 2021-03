Régionales : des présidents contre un report des élections

Initialement prévues pour le mois de mars, les élections régionales et départementales ont été décalées au mois de juin à cause de la pandémie.

La situation sanitaire empirant, le gouvernement étudie la possibilité d’un nouveau report à l’automne (en septembre ou en octobre). Cette perspective inquiète les élus et les candidats à ces élections.

La crise sanitaire ne doit pas bloquer la vie démocratique. C’est en substance le message de dix présidents de régions de droite comme de gauche, dans une tribune publiée dimanche par le Figaro.

Pour appuyer leurs propos, les élus prennent exemple sur nos voisins européens qui n’ont pas stoppé leur processus électoral depuis le début de la pandémie de Covid-19.

D’autant plus qu’octobre n’est qu’à sept mois du premier tour de la présidentielle de 2022. « Toutes les élections sont essentielles. Ce n’est pas au conseil scientifique de confiner la démocratie ! »