Régionales : Najat Vallaud-Belkacem se range dernière Fabienne Grébert

Après le premier tour des élections régionales, place maintenant à 48 heures de tractations entre les candidats. Les listes pour le second tour doivent être déposées ce mardi à 18 heures. Najat Vallaud-Belkacem a déjà annoncé son alliance avec Fabienne Grébert.

“Parmi les forces de gauche, c’est Europe-Ecologie Les Verts qui est arrivé devant. Nous nous étions d’ores et déjà entendu avec les forces de gauche au moment ou je plaidais pour une union que celle qui arriverait en tête serait celle qui mènerait la liste au second tour. C’est donc ce qui va se passer. Je peux vous dire que ce second tour je l’aborde avec énormément d’énergie et de combativité pour déloger Laurent Wauquiez. Je me mets à disposition de Fabienne Grébert.”



Pour rappel, la candidate aux régionales en Auvergne-Rhône-Alpes a remporté seulement 11,4% des suffrages à l’issue du premier tour des élections, loin derrière Laurent Wauquiez (43.79%)