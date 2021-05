Régionales : Najat Vallaud-Belkacem visée par des tags racistes

Les affiches électorales de Najat Vallaud-Belkacem, la candidate socialiste aux élections régionales en Auvergne-Rhône-Alpes, ont été ciblées par des tags haineux et racistes.



L’information a été révélée ce mercredi 26 mai par le mensuel d’investigation LyonMag. Affichée dans les rues de Bron, la photo de la candidate est marquée par l’inscription “666” au niveau du visage en référence au diable. Sur la surface restante sont inscrits les mots “Retourne au Maroc”, “Elle a perverti des enfants”, “La France aux Gaulois”…



Le parti socialiste de Bron a fermement condamné ces propos haineux. “Depuis de nombreuses semaines, les affiches électorales et le mobilier urbain sont régulièrement dégradés et des insultes mentionnées. Une étape supplémentaire a été franchie avec les propos xénophobes et haineux inscrits dans la journée du 25 mai”. Le PS a annoncé qu’il porterait plainte.



Ces actes sont commis à un mois des élections régionales (dimanche 20 juin 2021) auxquelles Najat Vallaud-Belkacem prendra part avec son parti l’Alternative.