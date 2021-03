Reims – OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Reims ce vendredi (21h) en ouverture de la 29ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Dans la lignée de sa large victoire en coupe de France contre Sochaux (5-2), l’OL a passé une semaine sereine, tout de même perturbée par l’imbroglio au sujet de la prochaine coupure internationale. Par peur d’une période de septaine à leur retour, l’OL pourrait refuser de libérer ses internationaux, à moins qu’une solution ne soit trouvée avec les instances.

Côté terrain, Lyon a l’occasion de prendre provisoirement les commandes en cas de victoire. Surtout, un succès permettrait à l’OL (3ème avec 59 points) de réaliser forcément une bonne opération au classement puisque Monaco (4ème avec 55 points) et Lille (leader avec 62 points) s’affronteront dimanche (17h) en Principauté. De son côté, Paris (2ème avec 60 points) recevra Nantes dimanche soir.

L’adversaire :

Dans le ventre mou à la douzième place, le Stade de Reims est toutefois sur bonne dynamique. L’équipe de David Guion a déjà empoché autant de points en championnat en onze matchs en 2021 que durant les dix-sept journées disputées lors de la phase aller. Les Rémois sont aussi invaincus depuis huit matchs à domicile, soit la meilleure série en cours en L1.



Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’On peut de nouveau être leader vendredi soir en attendant les résultats des autres. On sait qu’il y a Monaco-Lille dimanche. (…) C’est pour ça que ce match est très important pour nous. (…) Il faut absolument être en capacité de gagner à Reims. C’est un terrain difficile, une équipe compliquée à jouer avec un bon coach et des joueurs de qualité. A nous d’être à notre meilleur niveau et, ce moment, on est plutôt bien.’’

David Guion (ent. Reims) : ‘’On sait que l’OL est capable d’être très dangereux mais aussi d’être vulnérable quand cette équipe est bousculée. C’est une formation qui peut être irrégulière à l’intérieur d’un match. Beaucoup de personnes le voient, on l’a vu aussi. On va essayer d’apporter de l’enthousiasme et de la générosité.’’

Le joueur à suivre :

Auteur de son meilleur match cette saison le week-dernier en coupe de France contre Sochaux, Rayan Cherki a-t-il gagné le droit d’être titulaire en Ligue 1 ? Rudi Garcia n’a pas livré d’indice à ce sujet.

A Reims, les défenseurs Yunis Abdelhamid (8190 minutes – 91 matches) et Thomas Foket (7740 minutes – 86 matches) sont, d’après Opta, les deux joueurs de champ ayant disputé le plus de minutes en Ligue 1 depuis le début de la saison 2018/19.

Le saviez-vous ?

Lyon est invaincu lors de ses douze derniers matchs de championnat à l’extérieur, Reims est invaincu lors de ses huit dernières réceptions. Une de ces deux séries va-t-elle prendre fin ce vendredi soir ?

