Après 5 ans d’absence, Renaud revient sur scène pour sa tournée intitulée “Dans mes cordes”. L’artiste de 70 ans se produira sur la scène de la nouvelle salle Scala Provence à Avignon, à 20h.

En novembre dernier, l’annonce de sa tournée avait fait des heureux. Une tournée dans toute la France est au programme pour le chanteur. Il avait annoncé sillonner “toute la France dès le mois de janvier 2023” puis venir se produire dans 3 salles parisiennes. Ainsi, Avignon est la première date de la tournée, Marseille, Lille ou encore Bruxelles suivront.

“Ma voix me stresse beaucoup, quand je parle elle est un peu éraillée, quand je chante c’est un peu laborieux, j’ai de plus en plus de mal à chanter”, avait déclaré le chanteur. En attendant, ses fans peuvent écouter son dernier album de reprises “Métèque” sorti en mai 2022.