Rendez-vous ce samedi pour le premier Job dating de la Petite enfance

Depuis ces dernières années, le secteur de la Petite enfance est en crise, les professionnels diplômés se font de plus en plus rare. Pour remédier à cela, le Grand Chalon met en place ce samedi 17 juin, de 9h00 à 14h00, le premier Job dating de la Petite enfance.

L’objectif est de renforcer l’attractivité des métiers de la Petite enfance pour inciter les diplômés à s’intéresser à ce domaine professionnel. Au total, 21 postes sont à pouvoir dès la rentrée 2023, tels que des postes d’auxiliaires de vie, ou encore des postes d’éducateurs de jeunes enfants.



Cette initiative participe à la politique d’attractivité du territoire avec pour principaux enjeux :

– Un schéma directeur petite enfance 2022-2026 doté d’orientations stratégiques ambitieuses

– Création d’une identité commune entre les structures et les professionnels de la Petite enfance

– Un plan de formation continue

– Une attention particulière à la qualité des conditions de travail



Rendez-vous au 1 rue Winston Churchill à l’Espace petite enfance le Lac.

A noter qu’il est possible de prendre rendez-vous à l’avance au 03 85 93 85 40.