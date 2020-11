Renforcement des contrôles : une opération de police à la Guillotière

Gérald Darmanin a appelé les préfets à renforcer les contrôles sur les rassemblements, la fermeture des établissements recevant du public mais également “les déplacements individuels n’entrant pas dans le champ des exceptions autorisées.”



Pour le ministre de l’Intérieur la pédagogie a fait son temps. Et visiblement la note a été bien reçu dans le Rhône.

Ce mardi soir, la police municipale et les policiers lyonnais ont effectué une opération dans le quartier de la Guillotière.



Bilan plusieurs interpellations et saisies pour vente à la sauvette, 17 verbalisations pour non-port du masque et 5 pour défaut d’attestation de déplacement.

Depuis l’entrée en vigueur du nouveau confinement le 29 octobre à minuit, il y a eu “65 000 verbalisations dont 20 000 dans les huit départements d’Ile-de-France”, a précisé l’entourage du ministre de l’Intérieur.