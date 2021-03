Rennes officialise l’arrivée de Genesio

C’est officiel, Bruno Genesio retrouve la Ligue 1, l’ex-entraineur de l’OL remplace Julien Stéphan sur le banc breton.



L’entraîneur de 54 ans s’est engagé jeudi avec les Rouge et Noir jusqu’en juin 2023. Pour rappel, Bruno Genesio avait emmené l’OL en demi-finale de l’Europa League et il a qualifié à trois reprises les Gones pour la Ligue des champions.



L’ancien coach lyonnais qui n’a pas manqué de rappeler son expérience particulière avec Rennes. “J’ai souvent perdu contre le Stade Rennais, notamment une demi-finale de coupe de France qui m’a coûté assez cher personnellement. J’avais l’image d’un club sérieux mais qui avait un peu de mal à se faire une place dans la sphère française. Ce que le club a réussi à faire depuis quelques années. La coupe de France et la qualification en Champion’s League ont donné un nouvel élan et un retour du club au premier plan. C’est un club fort du football français, avec un actionnaire important, présent. “