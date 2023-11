Rennes-OL : l’avant-match

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 12e journée de Ligue 1, dimanche 17h05. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Le déclic toujours attendu

Avant de recevoir Clermont (1-2) et Lorient (3-3), on écrivait déjà que l’OL devait impérativement prendre six points sur six pour se relancer. Avant d’accueillir Metz (1-1), on suppliait les Gones d’enfin ouvrir leur compteur victoire. Avec deux points récoltés sur neuf contre ces trois concurrents directs au maintien, l’OL est resté scotché dans la crise, à la dernière place de la Ligue 1, à six points du barragiste (Metz) et à sept longueurs du premier non relégable (Lorient) avant le coup d’envoi de cette 12e journée.

Alors que le calendrier de l’OL va commencer à se corser avec des adversaires plus prestigieux, l’OL court toujours après le supposé déclic que représenterait la première victoire de la saison.

Rennes sur courant alternatif

Vainqueur du Panathinaikos (3-1) ce jeudi, Rennes est en tête de son groupe de Ligue Europa avec trois victoires et une défaite en quatre journées. En championnat, en revanche, les hommes de Genesio sont loin de leur objectif initial de podium. Le Stade Rennais était 11e avant le début de cette journée avec un bilan médiocre : 2 victoires, 6 nuls, 3 défaites. A noter que Rennes est la deuxième pire défense à domicile cette saison avec dix buts encaissés au Roazhon Park. Mais l’OL n’a marqué qu’un but en déplacement, à Strasbourg (2-1) lors de la première journée…

Depuis qu’il est à la tête de Rennes, Bruno Genesio a souvent tourmenté les Lyonnais : deux cartons (4-1, 2-4) en 2021-2022 , une victoire 3-2 pour la première de Blanc en 2022-2023 avant une défaite à Décines en avril dernier (3-1). Soit 19 buts inscrits lors des quatre confrontations entre Genesio et l’OL.

Le groupe de l’OL : 23 joueurs retenus

Lopes – Riou – Bengui

Caleta-Car – Diomande – Henrique – Kumbedi – Lovren – O’Brien – Tagliafico

Akouokou – Alvero – Caqueret – Diawara – Maitland-Niles – Tolisso

Baldé – Cherki – Jeffinho – Kadewere – Lacazette – Moreira – Nuamah

Non retenus : Mata (léger problème physique), Lepenant, El Arouch, Sarr.

Stade Rennais – Olympique Lyonnais, 12e journée de Ligue 1, dimanche 17h05.