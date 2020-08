Rentrée 2020 : les annonces du recteur de l’académie de Lyon

La rentrée scolaire approche à grands pas et à moins d’une semaine du jour J, le recteur de l’académie de Lyon a dévoilé les principales mesures sanitaires qui accompagneront cette rentrée inédite.

Olivier Dugrip a dans un premier temps énoncé plusieurs objectifs, dont un majeur, qui consiste à rattraper le retard pris par les élèves pendant le confinement. Pour cela « on se fixe jusqu’à la Toussaint, soit six semaines, pour que tout le monde soit au niveau. » Les élèves effectueront des tests dès le mois de septembre afin de faire un bilan et de rattraper un éventuel retard. Pour atteindre cet objectif, les dispositifs d’aide et d’accompagnements personnalisés et « Devoirs faits » seront en vigueur dès la rentrée.

Protocole sanitaire

Le deuxième point majeur évoqué par le recteur de l’académie de Lyon lors de la traditionnelle conférence de presse de rentrée, a été le protocole sanitaire. Le masque sera donc obligatoire pour tous les enseignants et pour tous les élèves à partir du collège. Si un élève arrive sans protection « il sera systématiquement équipé par l’établissement. Une livraison a eu lieu et nous en disposons des centaines de milliers. »

Olivier Dugrip a également insisté sur le fait d’éviter au maximum les contacts et les brassages avec d’autres groupes d’élèves. Les récréations et les repas seront ainsi effectués par classe, ou par niveau. Pendant les cours, lorsque c’est possible, ce seront les professeurs, et non les élèves qui changeront de salle de classe.

Enfin, même si l’école inclusive est un objectif essentiel et que tous les dispositifs annexes à l’éducation, c’est-à-dire « transports en commun, cantines ou encore garderies sont capables de fonctionner à 100%, nous sommes prêts à rebasculer à tout moment à un enseignement à distance. »