Rentrée étudiante : opération séduction menée par le Grand Chalon

En cette rentrée 2022, le Grand Chalon lance plusieurs initiatives afin de renforcer l’attractivité du territoire vis-à-vis des étudiants.

Une journée d’intégration

C’est l’une des actions phares depuis maintenant plus de 15 ans : donner l’opportunité à l’ensemble des étudiants du territoire de se rencontrer dans un cadre festif. Ce sera le cas le 29 septembre. Deux temps forts rythmeront cette journée :

Les étudiants inscrits en première année seront accueillis à partir de 12h à l’Espace Vannier pour un pique-nique offert par le Grand Chalon. Ils pourront ensuite faire connaissance avec les autres étudiants des autres établissements autour de jeux extérieurs.

À partir de 19h30, tous les étudiants et lycéens âgés de plus de 18 ans se retrouveront à LaPéniche pour une soirée DJ & lasergame

Un chéquier étudiant

Plus de 800 étudiants inscrits en première année d’étude bénéficieront d’un chéquier culture, sport et loisirs nominatif. Ce carnet offre des réductions et gratuités pour différentes structures du territoire (conservatoire, patinoire, cinéma…). Ce dispositif répond à deux des enjeux mis en lumière par les étudiants dans l’enquête réalisée par le Grand Chalon en 2021 : faciliter l’accès aux activités du territoire et améliorer le pouvoir d’achat des étudiants.

L’application Studin

Une nouvelle application pour les étudiants intitulée “Studin” sera lancée le 30 septembre. Son objectif est d’informer les étudiants des 22 établissements post-bac de la ville sur ce qui est organisé et accessible pour eux. Plus de 2500 personnes seront concernées par l’usage de cette application mobile. Un service de questions-réponses leur permettra également de savoir tout ce que met en place le Grand Chalon pour eux.

“Nous travaillons pour que notre marché de l’emploi soit suffisamment solide pour affronter l’avenir. Cela sous-entend de lui apporter de nouvelles recrues formées à répondre aux besoins des entreprises. Ces nouvelles recrues, il faut les attirer et leur montrer tous les avantages à s’installer après leurs études dans le Grand Chalon. C’est pour ça que nous mettons le paquet en matière de vie étudiante“, déclare Sébastien Martin, président du Grand Chalon.