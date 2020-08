Rentrée : on en sait plus sur le protocole sanitaire

Publié en toute discrétion mercredi, le nouveau protocole sanitaire rédigé par le ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, se veut plus souple.

Ilindique que « dans les espaces clos, la distanciation physique n’est plus obligatoire lorsqu’elle n’est pas matériellement possible ou qu’elle ne permet pas d’accueillir la totalité des élèves. » Il est également affirmé que « la limitation du brassage entre classes et groupes d’élèves n’est plus obligatoire », y compris dans les transports scolaires. Cependant « les arrivées et départs sont particulièrement étudiés pour limiter au maximum les regroupements d’élèves et/ou de parents. »

Le protocole rend obligatoire le masque pour les élèves de plus de 11 ans en intérieur et extérieur. Les enseignants de maternelle sont en revanche exemptés du port du masque. Les professeurs d’écoles élémentaires, de collèges et de lycées devront l’arborer, sauf distanciation d’au moins un mètre des élèves. L’accès aux jeux, aux bancs et espaces collectifs extérieurs sera désormais autorisé, avec « la mise à disposition d’objets partagés au sein d’une même classe ou d’un même groupe constitué. »