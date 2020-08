Rentrée scolaire : le groupe Cepovett offre 100 000 masques aux élèves

Tandis que le gouvernement ne prendra pas en charge les masques, qui seront par ailleurs obligatoires dans les collèges et lycées, le groupe Cepovett a décidé de fournir 100 000 protections contre le Covid-19 aux élèves de Lyon et de Villefranche-sur-Saône.



Selon Le Progrès, il s’agira de masques en tissu lavables une quarantaine de fois, et fabriqués dans les ateliers de Gleizé. Ils sont homologués et certifiés par l’Institut français du textile-habillement (FTH) et la Direction générale de l’armement (DGA).



Le leader européen du vêtement de protection fondé en 1948, a invité les établissements scolaires intéressés par cette offre à prendre contact avec l’entreprise.