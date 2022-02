Réouverture du centre nautique Tony Bertrand

Ce jeudi à midi, le centre nautique Tony Bretrand a ouvert ses portes après deux mois de fermeture. L’ex-piscine du Rhône était fermée depuis le 6 décembre 2021 pour des travaux importants.

Les travaux, d’un montant de 250 000 euros ont permis d’obtenir un outil de pilotage pour des économies d’énergie sur le traitement de l’eau et le centre est désormais équipé d’alarmes permettant d’intervenir rapidement en cas de panne ou de crue.

Le centre nautique a bénéficié d’une remise en fonctionnement de la couverture thermique avec des changements de vérins et l’intervention sur les faux plafonds du bassin de mise à l’eau.

Il sera ouvert de 12h à 20h du lundi au vendredi et de 12h à 18h les samedis et dimanches. Un dispositif de réservation est ouvert pour tous avec 5 places réservables par séances avec au maximum, 3 séances par semaine.

Pour accéder au centre, il va falloir se munir d’une pièce d’identité et du pass sanitaire à partir de 12 ans et du pass vaccinal à partir de 16 ans. Le port du masque est obligatoire excepté au moment de la douche et de la pratique sportive.

Pour réserver sa place : https://www.piscines-patinoires.lyon.fr