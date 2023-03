Repas végétarien : selon une association, les lycées de la région ne respecteraient pas la loi

L’AJAS (Association Justice Animaux – Savoie) rappelle à la région Auvergne Rhône-Alpes l’obligation de proposer un repas végétarien par semaine dans les cantines scolaires. Sur 120 lycées publics et privés de la région Auvergne Rhône-Alpes étudiés, 24% (39 publics et 16 privés) ne respectent pas la réglementation.



La loi « climat et résilience » qui est rentrée en vigueur en août 2021, n’est toujours pas respectée. Dans un but de réduire les émissions de CO2 et de constituer un avantage pour la santé, c’est une pratique dite « peu coûteuse » et qui semble évidente pour l’AJAS.



La Région a réagi à ces accusations en dénonçant une enquête « peu rigoureuse ».