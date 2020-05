Reprise des tournages : “Demain nous appartient” , “Plus belle la vie” et “Un si grand soleil”

Le confinement a forcé l’arrêt des tournages de nombreux téléfilms comme “Demain nous appartient”, “Plus belle la vie” ou encore “Un si grand soleil” à la plus grande déception des fans.



Bibiane Godfroi, présidente de Newen (production de TF1) qui est à la direction de la programmation de “Demain nous appartient” et “Plus belle la vie” a annoncé la reprise des tournages de ses émissions d’ici fin mai dans le respect des conditions sanitaires. Certains épisodes vont par conséquent être repensés et réécrits.



Le tournage de “Demain nous appartient” devrait reprendre le 18 mai, avec un retour à l’antenne espéré avant le début de l’été, car il y a de nombreux épisodes déjà en stock.



Même si les tournages de “Plus belle la vie” ou encore “Un si grand soleil” devraient reprendre d’ici fin mai, il faudra être armé de patience, car ils ne seront pas diffusés avant la rentrée de septembre.



Vous pourrez néanmoins voir des épisodes inédits de “Un si grand soleil” à partir du 1er juin. Ils avaient été enregistrés juste avant le confinement.