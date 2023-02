Reprise des visites insolites nocturnes à la basilique de Fourvrière

Les visites insolites nocturnes de Fourvière reprennent du service à partir de ce jeudi. Vous pourrez avoir une vue imprenable sur Lyon depuis les toits de la basilique. Les visites ont lieu à 18h, 18h15 et 18h30.

Au programme également, l’exploration des lieux cachés de la basilique : la grande tribune, le cabinet des architectes, la charpente.

Vous monterez ensuite sur la terrasse St Michel et au sommet de la tour de l’Observatoire, pour profiter de la féérie nocturne de la ville de Lyon illuminée.

À l’occasion de la Saint-Valentin, vous pourrez également vivre un moment unique à la nuit tombée depuis les toits de la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Deux formules sont proposées. Une “escapade romantique” ou vous pouvez admirer en amoureux un panorama à couper le souffle sur la terrasse St Michel et au sommet de la tour de l’Observatoire. Avec un guide pour découvrir les lieux, marchez sur les toits de la basilique et profitez de la féerie nocturne de la ville illuminée.

La seconde est une “parenthèse savoureuse”. Cette formule comprend la visite guidée et un repas au restaurant la Salle à Manger à l’esplanade de Fourvière 69005 Lyon. Le service est de 19h15 à 21h et le prix est de 50 € pour la visite et le restaurant par personne.

Pour réserver cliquez ici