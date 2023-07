Réseau TCL : des perturbations sur les lignes T1 et T2 jusqu’à jeudi

Des perturbations sont attendues ce mardi sur les lignes de tramways T1 et T2 en raison de travaux sur le Cours Charlemagne annonce le réseau TCL.



De mardi à jeudi, la ligne T1 circulera uniquement de IUT Feyssine à Perrache de 21h à la fin de service.

À noter que les stations de Place des Archives à Debourg ne seront plus desservies dans les deux sens de circulation.



Concernant la ligne T2, le terminus se fera à Perrache de mardi à jeudi à partir de 21h. La ligne circulera uniquement de Saint-Priest Bel Air à Perrache de 21h jusqu’à la fin du service. Les stations de Place des Archives à H.Montrochet ne seront plus desservis dans les deux sens de circulation.

Seront mis à votre disposition toute les 10 minutes des bus relais en correspondance avec les lignes T1 et T2