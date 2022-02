Travail en extérieur, réception et mise en place des marchandises, entretien des végétaux et de la surface de vente.

Responsable des ventes aux professionnels et particuliers. Réalisation de schéma d’implantation végétale. Réalisation des devis.

Expérience exigée.

35 à 39 h/ semaine annualisées : Salaire de 2000 à 2500 suivant profils. Primes et avantages.

Envoyez vite votre CV sur : nature-et-loisirs@orange.fr