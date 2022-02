Travail en extérieur, réception et mise en place des marchandises, entretien des végétaux et de la surface de vente.

Vente et assistance à la clientèle. Distribution des tâches et organisation du travail des collaborateurs.

Expérience exigée.

35 ou 39 h/ semaine annualisées : Salaire de 2000 à 2500 euros suivant profil. Primes et avantages.

Envoyez vite votre CV sur : nature-et-loisirs@orange.fr