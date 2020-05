Restaurants, stationnement, commerces : le déconfinement à Lyon

Alors que le gouvernement doit annoncer les règles du déconfinement ce jeudi, la Ville de Lyon se positionne également sur plusieurs sujets, la gastronomie, le stationnement mais aussi l’aide aux commerçants

Les restaurants

Lyon est reconnu pour sa gastronomie, et afin de soutenir cette culture gastronomique en difficulté, le site de la ville de Lyon a souhaité informer ses habitants des restaurants qui restent ouverts ou qui souhaitent rouvrir en proposant des services de plats “spécial crises” faciles à transporter. A noter qu’une plateforme est également dédiée aux “grands chefs” lyonnais qui vont adapter leurs offres. Des services de livraison seront également mis en place

Mise en place de parcs relais pour favoriser le “mode doux”

Lyon Parc Auto et le SYTRAL ont travaillé avec les services de trottinettes électriques pour proposer une offre « Parcs relais – Modes doux » couplant le stationnement et l’utilisation de trottinettes pour finir son trajet avec -30% aller-retour sur les trottinettes, dont le stationnement sera contrôlé. Cette offre a pour but d’alléger le flux de circulation à Lyon.

Les parking concernés : Gare de Vaise et Gorge de Loup à l’ouest, P0 Cité Internationale au nord, Tony Garnier, et Mermoz-Pinel au sud et sud-est.

Les stationnement en ville pour les résidents resteront gratuits jusqu’au 30 juin même si la vignette a expirée.

Les commerces

Les commerçants bénéficieront d’une distribution du matériel (masques, des bandes de distanciation à coller au sol pour le respect de la distance sociale, ainsi un flyer expliquant les mesures barrières et sanitaires à respecter et des stickers de sensibilisation à apposer sur les vitrines.)

Déménagement

Si vous souhaitez déménager, ce sera de nouveau possible dès le 11 mai en accédant au formulaire de demande de stationnement pour les déménagements, disponible en ligne.