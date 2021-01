Restos du Cœur : une tombola pour rencontrer des sportifs

Les Étoiles du Sport rassemblent les champions français pour soutenir les Restos du Cœur.

Une urgence : aider celles et ceux qui ont faim, qui ont froid.

Pendant 3 semaines, tentez de remporter un t-shirt collector Le Sport a du cœur et des rencontres exclusives avec des athlètes à travers une tombola exceptionnelle ! 100% des recettes seront reversées aux Restos du Cœur.



Chaque semaine, 400 t-shirts sont mis en jeu. Vous pouvez acheter un ou plusieurs tickets par semaine pour tenter de remporter un des lots de la semaine.

Plus le nombre de billets achetés est important, plus vous multipliez vos chances de gagner un lot au tirage au sort.

Un ticket = une chance d’être tiré au sort

5 tickets = 5 chances d’être tiré au sort.



Pour participer, rendez-vous ici

Quelques exemples de rencontres :