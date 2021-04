Restructuration du collège Alain à Saint-Fons

Classé en REP+ (réseaux d’éducation prioritaire renforcés) et accueillant environ 700 élèves, le collège Alain, à Saint-Fons, a fait l’objet d’un entretien régulier sans jamais bénéficier de travaux significatifs d’amélioration depuis sa construction en 1972.



Par ailleurs, le collège se situe au cœur du projet de renouvellement urbain

Minguettes-Clochettes. Il est également désigné comme établissement pilote sur le territoire de la Cité éducative de Vénissieux/Saint-Fons.



Un projet de restructuration



La restructuration totale du collège Alain va débuter à l’été 2021 et s’achèvera à la rentrée scolaire de 2024. En effet, situé en zone de Plan de Prévention des Risques Technologiques, la Métropole a souhaité faire de ce collège le meilleur outil pédagogique possible afin que les 700 élèves puissent s’épanouir pleinement au sein d’un établissement repensé au regard du changement climatique et des nouvelles pratiques d’enseignement.



L’opération, d’un montant total de 20,4 millions d’euros et réalisée par le

groupement de maîtrise d’œuvre BBC associés, portera sur :

La revalorisation de l’image du collège pour une meilleure intégration dans le quartier en renouvellement urbain

L’amélioration de son fonctionnement et de ses conditions de vie et de travail en lien avec l’évolution des méthodes pédagogiques

Le déport de la demi-pension et de la salle polyvalente dans un bâtiment à construire en bordure de la voie publique créée au sud du tènement dans le cadre du projet urbain

Le retrait préventif des matériaux contenant de l’amiante

La rénovation totale de l’enveloppe extérieure des immeubles conservés, au lieu d’être démolis, et le remplacement à neuf de leurs installations et équipements techniques permettant d’atteindre une réduction de 30 % des consommations énergétiques

Le traitement de l’accessibilité du collège aux personnes en situation de handicap

La requalification de ses espaces extérieurs en cohérence avec les validations de réaménagement des abords publics qui impactent ses limites parcellaires, permettant une réduction des îlots de chaleur et une infiltration des eaux de pluie à la parcelle

La déconstruction du bâtiment 4 de type R+0, dans un souci de limitation et de rationalisation des emprises au sol bâties

La déconstruction anticipée des logements et du bâtiment ancien atelier, vide depuis plusieurs années, permettant un démarrage rapide du projet urbain avec la sécurisation des abords du collège et la création d’un gymnase communal