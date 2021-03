Résultat des Golden Globes 2021

La série “The Crown” et “Schitt’s Creek” ont brillé lors de la cérémonie de ce dimanche. Du côté cinéma, ce sont “Borat 2” et “Nomadland” qui remportent les plus grands prix.

Cette année la plateforme de streaming, Netflix, affiche le record de 42 nominations. Elle remporte une dizaine de récompenses lors de ces Golden Globes. Un bond prodigieux par rapport à l’année dernière.

C’est la première fois que cette cérémonie se déroule en virtuelle. En effet, la cérémonie s’est passé à cheval entre le traditionnel Hôtel Beverly-Hills en Californie avec la comédienne Amy Poehler en maîtresse de cérémonie et le Rainbow Room de New-York, où Tina Fey était rejointe par quelques célébrités.

Films :

Meilleur film dramatique : “Nomadland”

Meilleure comédie ou comédie musicale : “Borat 2”

Meilleur acteur dans un film dramatique : Chadwick Boseman, “Le Blues de Ma Rainey”

Meilleure actrice dans un film dramatique : Andra Day, “Billie Holiday, une affaire d’État”

Meilleur acteur dans une comédie : Sacha Baron Cohen, “Borat 2”

Meilleure actrice dans une comédie : Rosamund Pike, “I Care A Lot”

Meilleur acteur dans un second rôle : Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Meilleure actrice dans un second rôle : Jodie Foster, “Désigné coupable”

Meilleur réalisateur : Chloe Zhao, “Nomadland”

Meilleur film en langue étrangère : “Minari”

Meilleur film d’animation : “Soul”

Séries :