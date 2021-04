Retour de l’école à la maison ce mardi

Ce mardi signe le retour de “l’école à la maison” un an après le premier confinement.

Face à la situation sanitaire, les établissements scolaires ne rouvrent pas après ce week-end de Pâques.

Conséquence douze millions d’élèves, du primaire au lycée en passant par le collège sont concernés. Les cours à distance auront lieu jusqu’à vendredi, ils seront suivis de deux semaines de vacances avancées et regroupées pour les trois zones.



Les écoles primaires et maternelles vont rester fermées trois semaines alors que les collèges et les lycées n’ouvriront pas leurs portes aux élèves pour les quatre prochaines semaines.



Les parents qui doivent garder leurs enfants et ne peuvent pas télétravailler ont droit au chômage partiel. Dans le secteur public, la prise de congés et les autorisations spéciales d’absence pour les gardes d’enfants sont facilitées.



Pour les personnes ayant l’obligation d’être sur leur lieu de travail, (soignants ou des forces de l’ordre), ” les enfants seront accueillis dans les écoles et structures périscolaires comme en mars 2020 “, a encore précisé la ministre de la Transformation et de la fonction publiques, Amélie de Montchalin.