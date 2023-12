Retour du masque obligatoire au sein des Hospices Civils de Beaune

Le port du masque est à nouveau obligatoire ce lundi au sein des Hospices Civils de Beaune.



Suite aux évolutions des indicateurs liés aux infections respiratoires aigües (Bronchiolites/VRS, COVID, Grippe) en région Bourgogne Franche-Comté et particulièrement sur le département de Côte-d’Or, le port du masque à usage médical est obligatoire à partir de ce lundi au sein des Hospices Civils de Beaune, pour :

– Tout professionnel amené à être en contact avec des patients/résidents

– Tout patient/résident de plus de 6 ans hospitalisé, dès lors qu’il quitte sa chambre ; en ambulatoire dans les salles d’attente, et lorsqu’il circule dans l’établissement

– Tout intervenant au contact des patients/résidents (ambulanciers, étudiants, bénévoles…)

– Tout visiteur âgé de plus de 6 ans et accompagnant.



Petit rappel : la pratique de l’hygiène des mains ainsi que la vaccination COVID/GRIPPE, en complément du port du masque, sont des mesures de prévention efficaces contre la transmission des virus respiratoires.