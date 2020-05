Retour progressif au collège pour les 6ème et 5ème

Mardi dernier, Edouard Philippe avait annoncé la reprise progressive de l’activité au collège. Ainsi, ce lundi les 6e et 5e qui le souhaitent et dont le collège est situé en zone verte peuvent retourner en cours.

Cette reprise va être progressive et basée sur le volontariat sachant que la continuité pédagogique et les cours resteront disponibles en ligne.

Jean-Michel Blanquer avait prévu le retour effectif de 150 000 collégiens ce lundi soit une minorité, environ 10%.

De nombreux parents d’élèves ainsi que le syndicat des enseignants du second degrés s’opposent à cette rentrée, mettant en avant le fait qu’envoyer seulement les élèves de 6ème et de 5ème aurait pour but de permettre aux parents de retourner au travail.

Pour rappel, des mesures sanitaires strictes ont été mises en place par les collèges : distanciation sociale, sens unique de circulation, gestes barrières, gel Hydro-alcoolique en distribution et surtout le port du masque est obligatoire.

Pour ce qui est de la pause méridienne et du repas, chaque collège est libre de prendre la décision qu’il souhaite soit la distribution de repas froid soit la mise en place d’un self service