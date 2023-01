Retour sur le parquet pour le SCBVG

Retour sur le parquet de la Pro B pour le Saint-Chamond Basket Vallée du Gier pour ce début d’année 2023. Le SCBVG affronte la redoutable équipe de Denain. Après une défaite 83-73 à domicile face à Nantes, les joueurs d’Alain Thinet doivent se relancer et commencer l’année sur une bonne dynamique.

Le SCBVG se déplace dans le nord, sur le parquet de Denain. 8ème au classement, l’Association sportive Cail Denain Voltaire Porte du Hainaut a elle aussi perdue son dernier match de l’année 2022 à l’extérieur face à Lille, 93-74.

Les Couramiauds retrouveront un visage qui leur est familier à la Halle Bouloche, Michael Ouguine. Meilleur marqueur denaisien, il tourne à 17,1 points par match en moyenne. Mais attention à Brandon Edwards, meilleur rebondeur des Dragons denaisiens avec 6,8 rebonds par match en moyenne. Un trio de feu complété par le joueur suédois de 27 ans, Johan Lofberg arrivé de la division 2 espagnole.

Du côté des hommes emmenés par Mathieu Guichard, une bonne nouvelle est au rendez-vous pour ce déplacement : Ilari Seppala, joueur finlandais, est complètement remis de sa blessure et sera présent ce mardi 10 janvier à 20 h.

Pour Alain Thinet, ce premier match de l’année doit être un nouveau départ, “J’espère que cela va amener un nouvel état d’esprit. J’ai vu les joueurs individuellement pour essayer de les reconcentrer sur ce qu’ils doivent faire et que le rôle de chacun soit bien déterminé. Il faut déjà que l’on retrouve une force de caractère qu’on n’a pas eu suffisamment sur le début de saison. On baisse trop vite la tête dès qu’on a des doutes et on n’arrive pas à rester focus sur ce qu’on doit faire. On doit surtout avoir une grosse remise en cause défensivement.”