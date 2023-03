Retraites : des tensions à Lyon pour cette 10e journée de mobilisation

Une nouvelle journée de manifestations contre la réforme des retraites se termine, voici le bilan. D’après la prefecture, 12 000 personnes étaient présentes et selon les syndicats, il y avait 30 000 manifestants.



De nombreux casseurs étaient présents dans le cortège. Les policiers ont répondu avec des fumigènes et des gaz lacrymogènes.



Les forces de l’ordre ont tenté de repousser et de disperser les individus violents en lançant de l’eau afin de permettre l’avancée du cortège des syndicats. Pour votre sécurité, la préfète de région conseille aux manifestants de se désolidariser “des groupes violents”.

#grève28mars | Suite aux dégradations volontaires de la trémie située Quai du Dr Gailleton à #Lyon, la circulation reste totalement interrompue dans le secteur.



cc @grandlyon @Interieur_Gouv @PoliceNat69 @villedelyonpic.twitter.com/KS8NIwq9Bi — Préfète de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) March 28, 2023