La 14e et probablement l’une des dernières journées de mobilisation contre la réforme des retraite a lieu ce mardi.



A Lyon, entre 8 et 25 000 personnes ont manifesté entre la Manufacture des Tabacs et la place Bellecour. Quelques affrontements ont eu lieu. Les policiers ont fait usage de gaz lacrymogènes.



Les agences d’intérim, les banques, et les arrêts de bu ont de nouveau été dégradés sur le parcours.