Retraites : forte mobilisation attendue ce jeudi dans toute la France

Invité de l’émission “Dimanche en politique” sur France 3, le numéro un de la CGT, Philippe Martinez, a annoncé qu’il prévoyait une “très forte mobilisation” ce jeudi contre la réforme des retraites à l’appel de l’intersyndicale. De son côté, le gouvernement s’attend également à une mobilisation massive dans de nombreux secteurs.



“Il faut que ce soit du niveau de 1995, même de 2010. Il faut qu’il y ait aussi des grèves dans les entreprises publiques et privées“, espère Philippe Martinez. Le secrétaire général de la CGT prévoit une forte mobilisation en se fiant sur le “nombre de cars commandés pour aller aux manifestations, aux préavis de grève qui sont déposés depuis longtemps et aux nombreux salariés qui appellent pour demander comment on fait grève”.