Retraites : les 65 ans ne sont “pas un totem” pour Elisabeth Borne

Elisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux ce mardi et mercredi à quelques jours de la présentation de la réforme des retraites.



Pour la Première ministre,”65 ans ce n’est pas un totem, d’autres solutions peuvent permettre d’atteindre l’équilibre de notre système à l’horizon 2030. Nous n’irons pas au-delà des 43 années de cotisation. Personne ne devra travailler 47, 48 ans”, a-t-elle assuré dans un entretien ce mardi matin.

Attendu le 10 janvier prochain, la réforme des retraites fait polémique. Alors que les Français sont majoritairement défavorables, Elisabeth Borne doit rencontrer les partenaires sociaux à Matignon, pour “poursuivre le dialogue initié le 5 octobre dernier” et “finaliser le projet”.

Pour la Première ministre, tout n’est pas encore fixe et elle entend bien écouter toutes les propositions, “Bien sûr, ces concertations sont utiles. À chaque fois on écoute les questions, les observations, les remarques. Une réforme des retraites, c’est beaucoup de sujets”.

Alors que le report de l’âge légal du départ à la retraite était l’une des promesses de campagne d’Emanuel Macron, l’idée est fermement rejetée par les syndicats. Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, sera le premier invité de la Première ministre ce mardi 3 janvier. Pour lui, le débat n’est pas totalement clos, “on fera ce que l’on fait depuis le début de cette concertation : redire qu’il n’y a pas besoin d’un recul de l’âge légal et qu’il y a d’autres mesures de financement possibles”.