Retraites : les métros sont perturbés

Avec le passage du cortège pour la 10e journée de manifestation contre la réforme des retraites les métros sont fortement impactés à Lyon.

Métro A : La station Bellecour n’est plus desservie dans les deux sens de circulation.

Métro B : La station Saxe-Gambetta n’est plus desservie dans les deux sens de circulation.

Métro C : Ce mardi 28 mars, le réseau TCL est très légèrement perturbé.

Métro D : La ligne circule uniquement de Gare de Vaise à Vieux Lyon-Cathédrale Saint Jean puis de Grange Blanche à Gare de Vénissieux. Les stations de Bellecour à Monplaisir Lumière ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

Le tramway T1 est le plus fortement perturbé : il circule entre les stations Debourg et Place des Archives puis entre Part-Dieu Auditorium et IUT Feyssine. Les stations de Perrache à Palais de Justice Mairie du 3ème ne sont plus desservies dans les deux sens de circulation.

Les autres trams sont légèrement perturbés.

Une reprise normale de la circulation est espérée à 18h.