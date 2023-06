Reventin-Vaugris : la descente aux enfers de l’USR

Une équipe fanion classée deuxième de Division 1 et passée toute proche de jouer en Régional 3 pour la première fois dans l’histoire du club, une équipe 2 auteur d’un doublé historique coupe Gros-Balthazar – championnat… C’était il y a un an et tout semble si loin, pourtant, à l’US Reventin.

De cette saison magnifique, plus grand chose ne reste un an plus tard. La faute à quelques départs en début de saison mais aussi et surtout à une cascade de mauvais choix. Un duo d’entraîneurs remplacé sur le tard, un autre éjecté peu de temps après le début de la saison et plus beaucoup de temps pour se retourner. Le début de la chute…

Des histoires extra-sportives ont mis la section seniors dans la tourmente suite à l’intronisation d’un nouvel entraîneur, alors en charge des U20. Avec, dès le départ, une brouille avec le capitaine de l’équipe, immédiatement destitué du brassard qu’il portait depuis plusieurs saisons, puis écarté du club en compagnie de ses frères et de certains de ses coéquipiers. D’autres cadres suivront pour permettre une intégration massive de jeunes U20 dans un « pôle performance » nouvellement créé, tandis que le groupe senior 2 s’entraîne à l’écart, parfois avec l’équipe vétérans, d’autres fois avec la section féminine.

Classement de l’équipe fanion au terme de la saison 2022-2023. Site du District de l’Isère.

Bilan du groupe performance ? Une descente avec douze défaites sur le terrain et une dernière place au sein de sa poule B, avec quelques errements extra-sportif pour agrémenter le tout : en point d’orgue, une bagarre lors du match aller contre Rives à domicile (le 11 décembre), déclenchée par des proches d’un joueur avec un adversaire. Cela aboutira au forfait de l’équipe 1 lors de la dernière journée de championnat, date de la manche retour, pour s’éviter un déplacement périlleux.

Un match où l’équipe fanion et ses dirigeants se savaient attendus, ce qui poussera l’entraîneur à se faire expulser juste avant ce rendez-vous, puis à envoyer son fils terminer la saison avec l’équipe 2, son seul match dans cette catégorie alors que la descente était déjà actée, pour s’assurer de ne pas aller à Rives. Dans le même temps, l’ancien capitaine de l’USR, engagé à Estrablin à l’hiver, remportait le championnat et accédait au R3 dans un final haletant en battant l’AS Saint-Maurice L’Exil lors de l’ultime journée.

Les faits sont là en cette fin de saison et l’US Reventin n’a eu d’autre choix que de changer à nouveau d’entraîneur à la tête de son équipe senior 1 en vue de la saison prochaine. Un nouveau cycle va s’entamer afin de rattraper le temps perdu.