RHEVE, le premier festival lyonnais consacré aux métiers de la restauration

Du 29 mars au 1er avril, la Métropole ouvrira sa toute première édition du RHEVE, un festival dédié aux métiers de la restauration, de l’hôtellerie et de l’événementiel. Pendant quatre jours, le festival mettra en lumière les métiers de cuisinier, serveur, réceptionniste, traiteur ou encore installateur son. Au total, plus de 50 acteurs du tourisme, de la formation et de l’emploi présenteront aux participants leurs métiers et leur quotidien.

Ce festival est annoncé comme immersif et ludique. Il se déroulera dans plus de 30 lieux de la Métropole (CFA de la Gastronomie de Lacroix Laval, Centre des Congrès de Lyon, l’hôtel Grand Barnum de Francheville, Food Society à la Part-Dieu…). Et proposera des animations gratuites, allant des olympiades aux défis métiers, tels que l’apprentissage du port de plateau comme un serveur professionnel ou encore des ateliers pâtisserie, flambage et cocktail ainsi que des escape games.

La Métropole rappelle qu’il y a plus de 7 000 offres d’emploi dans ce secteur d’activité à pourvoir dans la Région Auvergne Rhône-Alpes.

Pour toute inscription, rendez-vous sur le site du festival : www.rhevefestival.com.