Rhône : 31 villes vont éteindre leur éclairage public durant une nuit

Dans la nuit de ce vendredi 23 à ce samedi 24 septembre, 31 communes du département du Rhône ont décidé d’éteindre leur éclairage public pour démontrer que la lumière artificielle nocturne est néfaste et largement évitable. La plupart des villes se situent au sud de Lyon, le long de la Saône. Ainsi c’est plus de 30 000 points lumineux qui resteront éteint et permettront ainsi d’observer le ciel de la meilleure des manières.