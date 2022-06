Rhône-Alpes : des embouteillages à prévoir sur les routes dès ce premier week-end de juillet

À quelques jours des vacances scolaires, les Français seront nombreux à prendre l’autoroute des vacances dès ce 1er week-end de juillet. Le trafic sera dense au cours de ces premiers départs estivaux, notamment dans la Vallée du Rhône.

« En vallée du Rhône, sur l’autoroute A7, la circulation se chargera dès 10h ce vendredi jusqu’en début de soirée en direction de la Méditerranée. Elle devrait rester très dense tout au long du weekend, entre 6h et 17h samedi ainsi qu’entre 9h et 18h dimanche. Un fort trafic est également attendu. Le lundi 4 juillet, entre 10h et 17h. En direction de Lyon, les difficultés se concentreront samedi, entre 10h et 15h, ainsi que dimanche, en fin de journée, entre 18h et 20h », annonce Vinci Autoroutes.

Bison Futé prévoit une France orange au niveau national dans le sens des départs ce vendredi. La couleur restera la même pour les journées de samedi et dimanche en Auvergne-Rhône-Alpes.



Si ce premier week-end de juillet s’annonce chargé, préparez-vous à un trafic plus embouteillé dès le 1er week-end officiel des vacances scolaires. Le samedi 9 juillet est classé noir dans le sens des départs en Auvergne-Rhône-Alpes.