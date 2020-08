Rhône : appel à témoins après la disparition inquiétante d’un adolescent

La gendarmerie de Brignais lance un appel à témoins ce lundi après la disparition inquiétante d’un adolescent dans le Rhône.



Nathan Morel est porté disparu depuis qu’il a quitté son domicile de Vourles, ce vendredi, vers 13 h, pour se rendre en bus à Lyon rejoindre des amis. Depuis cette date, l’adolescent de 15 ans n’a donné aucune nouvelle.



Il a les cheveux châtains, mi-longs, et mesure 1,70 m pour 40-45 kilos. Il pourrait être vêtu d’un survêtement Lacoste bleu foncé et de baskets Asics noires usées avec un trou sur le dessus. Il est susceptible d’être vu sur la commune de Lyon et ses environs.



Si vous savez où il se trouve ou si vous l’avez croisé, veuillez prendre contact avec la gendarmerie de Brignais (69) au 04 78 05 18 42 ou le 17 (numéro d’appel d’urgence).