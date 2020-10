Rhône : cinq nouvelles communes soumises au port du masque obligatoire

Cinq nouvelles communes instaurent ce samedi matin le port du masque obligatoire. Entre 6h et 2h du matin, le masque sera indispensable à Pierre-Bénite, Feyzin, Tarare, Genas et Oullins.



En effet, ces dernières semaines, les taux d’incidence de ces communes ont explosé :



– Feyzin : 734/100 000

– Tarare : 643/100 000

– Genas : 546/100 000

– Oullins : 530/100 000

– Pierre-Bénite : 403/100 000



Pour illustrer l’urgence de la situation, un classement des 20 communes les plus touchées par l’épidémie de Covid-19 a été publié vendredi. On retrouve trois communes de la Métropole de Lyon. Ecully et Saint-Fons arrivent respectivement aux 11e et 19e places. Le 1e arrondissement de Lyon se classe à la 20e position.