Rhône : de nouvelles restrictions pour lutter contre la sécheresse

La préfecture du Rhône a décidé de placer les cours d’eau du Rhône et de la Métropole de Lyon en situation d’alerte renforcée, à l’exception du bassin versant du Gier qui est maintenu en situation d’alerte.

Après plusieurs jours de canicule et très peu de précipitations, la sécheresse s’aggrave donc dans l’agglomération lyonnaise. De nouvelles mesures de restriction d’usage de l’eau sont prises pour tenter d’améliorer la situation. En ce qui concerne les usages domestiques et d’agrément, les mesures de restriction s’appliquent quelle que soit l’origine de l’eau. Les prélèvements dans les cours d’eau sont désormais totalement interdits.

Il est impossible d’arroser les pelouses, et jardins, sauf les potagers, les jeunes plantations pour lesquels l’arrosage reste autorisé entre 20 et 8 heures. Pour ce qui est des piscines, un premier remplissage est autorisé. Il est encore possible de mettre un complément d’eau dans les bassins, si cela est nécessaire. Le lavage des véhicules est quant à lui interdit, sauf en station professionnelle, tout comme l’arrosage des façades et voies privées.

Pour les usages professionnels y compris agricoles, une réduction de 50 % des prélèvements dans le milieu superficiel doit être mise en œuvre.