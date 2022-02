Rhône : disparition inquiétante d’un adolescent de 15 ans dans le Beaujolais

Mathias Bessy, 15 ans, est porté disparu depuis qu’il a quitté le domicile familial à Saint-Étienne-des-Oullières, lundi après-midi.

Des membres de la gendarmerie de Belleville-en-Beaujolais, de celle de Beaujeu et de Villefranche-sur-Saône, ainsi que la brigade cynophile et la brigade motorisée de Villefranche-sur-Saône sont à sa recherche, un hélicoptère ayant également été dépêché sur place. Les recherches se concentrent dans la commune et autour du Mont Brouilly, dans le Beaujolais.

Des informations concernant le profil du jeune homme ont été diffusées : l’adolescent, autiste, est parti en chaussettes, sans manteau et sans argent. Il mesure entre 1,70 m et 1,80 m, est assez fin et serait habillé d’un pull gris type sweat et d’un jeans bleu foncé. Il pourrait être parti plus loin dans le Beaujolais ou dans l’Ain.

En cas d’informations, contactez la gendarmerie au 17.