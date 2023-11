Rhône : douze personnes expulsées du département vers leurs pays d’origine

Le ministère de l’Intérieur a annoncé que douze individus ont été expulsés du département du Rhône ce dimanche et qu’ils ont été renvoyés dans leurs pays d’origine. À l’échelle nationale, ce sont 111 personnes qui ont été expulsées de l’Hexagone en cette journée dominicale. Les douze individus renvoyés dans le Rhône étaient âgés de 22 à 52 ans et étaient défavorablement connus des services de police pour des crimes et des délits. Ont été évoqués notamment des faits de vol en réunion, vol avec violence, port d’arme, trafic de contrebande, cambriolage ou encore agression sexuelle.