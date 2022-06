Rhône : il décède après avoir fait un malaise au volant

Ce dimanche 26 juin, au matin, un dramatique accident de la route s’est produit route de Champburcy, à Arnas, commune située dans le Beaujolais.



Un conducteur de 88 ans aurait fait un malaise au volant de son véhicule. D’après Le Progrès, l’octogénaire aurait perdu le contrôle de son véhicule et aurait fini sa course en percutant un arbre, sur le bord de la route. Aucun autre véhicule ou obstacle ne serait en cause.



Malgré l’intervention rapide des secours, l’homme a succombé à ses blessures. Selon le quotidien régional, une enquête a été ouverte au commissariat de Villefranche-sur-Saône pour déterminer les circonstances précises de cet accident.