Rhône : Jérôme Lohat veut devenir champion du monde du remplacement de pare-brise

Travaillant à Vaulx-en-Velin, Jérome Lohat a fraîchement été élu champion de France de remplacement de pare-brise. Une distinction qui va lui permettre de participer aux championnats du monde organisés à Barcelone, en juin.

Chaque année, le Best of Belron réunit les as du remplacement de pare-brise. Sélectionnant un homme par pays dans les groupes Berlon et Carglass, les compétiteurs vont s’affronter et seront jugés parmi une centaine de critères.

Pour Jérome Johat, la pression est grande et il veut mettre toutes les chances de son côté pour l’emporter. Pour preuve, il s’est rendu mercredi au centre Carglass de Villefranche en compagnie de son staff pour s’entraîner, rapporte Le Progrès.