Rhône : le Conseil départemental vote en faveur de la création d’une Académie de la transition énergétique

La mise en place d’une Académie de la transition énergétique, qui aura pour but de former des personnes, notamment agents et techniciens dont le but sera de contribuer au développement des énergies renouvelables, est prévue pour le 24 avril prochain à Belleville-en-Beaujolais. Les conseillers départementaux ont voté, ce vendredi 3 février, en faveur de la création de cette structure, qui sera associée au Centre national de la fonction publique territoriale, précise Le Progrès.